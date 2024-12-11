"اليونيفيل" دخلت مثلث الحمام في الخيام للتأكد من صحة انسحاب جنود العدو

دخلت فرقة من فوج الهندسة التابع لـ "اليونيفيل"، الى بلدة الخيام من شمال البلدة في منطقة الجلاحية عند مثلث مرجعيون- الخيام -ابل السقي، (مثلث الحمام)، للكشف على الطريق والتأكد من صحة انسحاب جيش العدو الاسرائيلي منها.