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مكتب مكافحة المخدّرات المركزي يوقف مروّج مواد ممنوعة وأحد المطلوبين بجرائم متنوّعة

أمن وقضاء
2024-12-11 | 04:05
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مكتب مكافحة المخدّرات المركزي يوقف مروّج مواد ممنوعة وأحد المطلوبين بجرائم متنوّعة
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مكتب مكافحة المخدّرات المركزي يوقف مروّج مواد ممنوعة وأحد المطلوبين بجرائم متنوّعة

صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:
"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، وضمن إطار الخطّة الأمنيّة التي وضعتها وحدة الشّرطة القضائيّة لمكافحة آفة المخدّرات.


نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، تم التوصل الى أن المدعو:

ر. س. (مواليد عام 1960، لبناني)

وهو من أصحاب السوابق في تجارة وترويج المخدّرات، قد عاود نشاطه في هذا المجال.

كما تبيّن انه يقوم بإيواء أحد المطلوبين للقضاء بجرائم: قتل، نقل أسلحة، سرقة وإطلاق نار، ويدعى:

ه. م. (مواليد عام 1998، لبناني)

كذلك تمكنت عناصر هذا المكتب من تم تحديد السيارات التي ينتقل بها كل منهما.

  بناء عليه، وبعد التنسيق بين المكتب المذكور والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، ألقت احدى دوريات هذه المجموعة القبض عليهما في محلة حراجل.

أجري المقتضى القانوني بحقهما من قبل مكافحة المخدّرات المركزي، بناء على إشارة القضاء المختص".

 

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