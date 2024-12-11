الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في جرد الطيبة – بعلبك ومنطقة القليعات ما بين الساعة 11.00 والساعة 16.00

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 11/ 12/ 2024، ما بين الساعة 11.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير قنابل طيران وذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد الطيبة – بعلبك ومنطقة القليعات – عكار".