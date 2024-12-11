الجيش: توقيف 5 أشخاص في بعلبك وزحلة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 10 /12 /2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة الجبلي - بعلبك المواطنين (ع.م.) و(ع.ع.) و(ح.م.) لارتكابهم أعمال سلب بقوة السلاح لصالح المطلوب (ح.ج.)، وضبطت في حوزتهم كمية من المخدرات والأسلحة الحربية.



كما أوقفت دورية أخرى في مدينة زحلة المواطن (ر.ب.) والسوري (خ.ب.)، لإقدامهم على الاتجار بالمخدرات وضبطت في حوزتهم كمية من مادة الكوكايين.



سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".



