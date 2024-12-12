عصابة خطِرة نفّذت عشرات عمليّات سرقة السّيّارات

كثّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخليّ إجراءاتها التّقنيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعلين في عمليّات سرقة سيّارات ضمن محافظة جبل لبنان.



وحدّدت، في بلاغ، هويّتين من أفراد عصابة سرقة سيّارات، وهما:



م. ب. (مواليد عام 2005، سوريّ)

و. ب. (مواليد عام 2002، سوريّ)



وأوضحت أنّهما يستخدمان سيّارة نوع "هيونداي i10" لون فضّي من دون لوحات في تنفيذ عمليات السرقة.



وأوقفتهما القوّة الخاصّة في شعبة المعلومات بعمليّة متزامنة في منطقتي الدّورة ونهر إبراهيم وضُبطت سيارة "الهيونداي" المستخدمة في عمليّات السرقة، إضافةً إلى ضبط سيّارة "كيا سبورتاج" يستخدماها أيضًا في عمليّات السّرقة.



وعُثر على أدوات تُستعمل في سرقة سيّارات، جهاز صبّ مفاتيح مع متمّماته إضافةً إلى مسدّس حربي تبيّن أنه مسروق من داخل سيّارة تم سرقتها سابقًا، وبتفتيش مكان إقامتهما تم ضبط كميّة من المخدّرات.



واعترفا أنّهما من بين أفراد عصابة نفذّت عشرات عمليّات سرقة السيّارات من أنواع "شيروكي وكيا وهيونداي" ضمن محافظة جبل لبنان في مناطق: الجيّة والسّعديات وأنطلياس والزّلقا والضّاحية ونهر إبراهيم والدّورة.



كما اعترفا بسرقة سيّارة أحد المواطنين الذي استشهد في الحرب، وانتشر على مواقع التّواصل الاجتماعي خبر سرقة سيّارته يوم تشييعه، وأنّهما كانا يقومان بنقل السّيّارات إلى محافظة الشّمال حيث يتم استلام السّيّارات المسروقة ونقلها إلى الحدود اللّبنانية السّورية.



وأجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة.