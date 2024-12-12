الأمن العام: لعدم الوقوع ضحية شركات توظّف أشخاصا للقيام بأعمال تقنية من خلال تطبيقات

نبّهت المديرية العامة للأمن العام المواطنين الى عدم الوقوع ضحية بعض الشركات التي تقوم بتوظيف أشخاص للقيام بأعمال تقنية من خلال تطبيقات معينة على الأراضي اللبنانية لقاء مبالغ مالية، كونها تخدم جهات استخباراتية خارجية ومنها العدو الإسرائيلي مما يعرضهم للمساءلة القانونية.