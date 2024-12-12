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الجيش: توقيف اشخاص للاعتداء على حافلة مدنية ومقتل السائق أثناء عودتها من سوريا عند المصنع

أمن وقضاء
2024-12-12 | 05:01
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الجيش: توقيف اشخاص للاعتداء على حافلة مدنية ومقتل السائق أثناء عودتها من سوريا عند المصنع
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الجيش: توقيف اشخاص للاعتداء على حافلة مدنية ومقتل السائق أثناء عودتها من سوريا عند المصنع

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة مجدل عنجر – البقاع المواطنين (س.غ.) و(ا.غ.) و(ح.ح.) لتحطيمهم حافلة مدنية أثناء عودتها من الأراضي السورية عند نقطة المصنع الحدودية، واعتدائهم بالضرب على ركابها ما أدى إلى مقتل السائق، كما أنّ الموقوف (س.غ.) مطلوب بعدة مذكرات توقيف لإقدامه على تهريب أشخاص عبر الحدود.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 

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