الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فوج الهندسة في الجيش دخل بلدة الخيام وبدأ بازالة الركام وفتح الطرقات
أمن وقضاء
2024-12-12 | 08:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
فوج الهندسة في الجيش دخل بلدة الخيام وبدأ بازالة الركام وفتح الطرقات
دخل فوج الهندسة في الجيش اللبناني منذ قليل الى بلدة الخيام المؤلف من ثلاث جرافات، وبوب كات، عدد من ناقلات الجند من نوع هامفي وحوالي عشر سيارات اسعاف .
وبعد الكشف على المنطقة وخلوها من اي متفجرات أو قذائف غير منفجرة أو عبوات ناسفة، بدأ فوج الهندسة بازالة الركام وفتح الطرقات في النقاط الخمس التي حددت سلفاً ضمن المرحلة الأولى من الانتشار بالتنسيق مع قوات " اليونيفيل".
والنقاط الخمس هي كالتالي: وطى الخيام ، الجلاحية، مثلث الحمام، الدردارة من جهة القليعة وباب ثنية لجهة برج الملوك.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الهندسة
الجيش
الخيام
بازالة
الركام
الطرقات
التالي
عصابة خطِرة نفّذت عشرات عمليّات سرقة السّيّارات
بعد محاولات عدة... الجيش لم يدخل بعد الى بلدة الخيام
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:02
وحدات الجيش تمركزت في 5 نقاط حول بلدة الخيام
أخبار لبنان
04:02
وحدات الجيش تمركزت في 5 نقاط حول بلدة الخيام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بعد محاولات عدة... الجيش لم يدخل بعد الى بلدة الخيام
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بعد محاولات عدة... الجيش لم يدخل بعد الى بلدة الخيام
0
خبر عاجل
10:46
وحدات الجيش تتمركز حول بلدة الخيام... ودعوة الى عدم الاقتراب من المنطقة
خبر عاجل
10:46
وحدات الجيش تتمركز حول بلدة الخيام... ودعوة الى عدم الاقتراب من المنطقة
0
آخر الأخبار
2024-12-07
الوكالة الوطنية للإعلام: ثلاثة إنفجارات دوت بعد منتصف الليل جراء قيام الجيش الإسرائيلي بنسف المنازل والمباني في بلدة الخيام
آخر الأخبار
2024-12-07
الوكالة الوطنية للإعلام: ثلاثة إنفجارات دوت بعد منتصف الليل جراء قيام الجيش الإسرائيلي بنسف المنازل والمباني في بلدة الخيام
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:41
تعميم صورة المفقودتَين أمينة حكمت محمود وابنتها أنجيلينا شمعون حملايا
أمن وقضاء
05:41
تعميم صورة المفقودتَين أمينة حكمت محمود وابنتها أنجيلينا شمعون حملايا
0
أمن وقضاء
05:01
الجيش: توقيف اشخاص للاعتداء على حافلة مدنية ومقتل السائق أثناء عودتها من سوريا عند المصنع
أمن وقضاء
05:01
الجيش: توقيف اشخاص للاعتداء على حافلة مدنية ومقتل السائق أثناء عودتها من سوريا عند المصنع
0
أمن وقضاء
02:55
الأمن العام: لعدم الوقوع ضحية شركات توظّف أشخاصا للقيام بأعمال تقنية من خلال تطبيقات
أمن وقضاء
02:55
الأمن العام: لعدم الوقوع ضحية شركات توظّف أشخاصا للقيام بأعمال تقنية من خلال تطبيقات
0
أمن وقضاء
02:38
عصابة خطِرة نفّذت عشرات عمليّات سرقة السّيّارات
أمن وقضاء
02:38
عصابة خطِرة نفّذت عشرات عمليّات سرقة السّيّارات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:24
خاص LBCI: وفد تركي-قطري في دمشق لدفع القيادة الجديدة للانخراط في البيئة العربية والدولية
أخبار دولية
08:24
خاص LBCI: وفد تركي-قطري في دمشق لدفع القيادة الجديدة للانخراط في البيئة العربية والدولية
0
آخر الأخبار
2024-10-30
فيديو لاستهداف الفان على طريق ضهر الوحش - عاريا (فيديو)
آخر الأخبار
2024-10-30
فيديو لاستهداف الفان على طريق ضهر الوحش - عاريا (فيديو)
0
أخبار لبنان
2024-12-10
"الإشتراكي" يحذّر من إيواء مسؤولين سوريين سابقين...
أخبار لبنان
2024-12-10
"الإشتراكي" يحذّر من إيواء مسؤولين سوريين سابقين...
0
منوعات
2024-11-28
مع عودة موسم البرد والأمطار... هكذا يمكنكم حماية منازلكم من العفن!
منوعات
2024-11-28
مع عودة موسم البرد والأمطار... هكذا يمكنكم حماية منازلكم من العفن!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
09:03
آخر مستجدات التحركات الدبلوماسية للتوصل الى صفقة لتبادل الاسرى
تقارير نشرة الاخبار
09:03
آخر مستجدات التحركات الدبلوماسية للتوصل الى صفقة لتبادل الاسرى
0
تقارير نشرة الاخبار
09:00
آخر مستجدات الاستحقاق الرئاسي
تقارير نشرة الاخبار
09:00
آخر مستجدات الاستحقاق الرئاسي
0
تقارير نشرة الاخبار
08:51
انسحاب إسرائيليّ جزئيّ من شمال الخيام... إليكم الوضع
تقارير نشرة الاخبار
08:51
انسحاب إسرائيليّ جزئيّ من شمال الخيام... إليكم الوضع
0
تقارير نشرة الاخبار
08:48
اليكم حركة النزوح من معبر المصنع
تقارير نشرة الاخبار
08:48
اليكم حركة النزوح من معبر المصنع
0
تقارير نشرة الاخبار
08:30
الـLBCI في عرسال لمعاينة الحركة عند الحدود
تقارير نشرة الاخبار
08:30
الـLBCI في عرسال لمعاينة الحركة عند الحدود
0
أخبار لبنان
06:48
ذكرى مرور 19 عاماً على استشهاد جبران تويني
أخبار لبنان
06:48
ذكرى مرور 19 عاماً على استشهاد جبران تويني
0
أخبار دولية
06:09
الـLBCI داخل مقام السيدة زينب (فيديو)
أخبار دولية
06:09
الـLBCI داخل مقام السيدة زينب (فيديو)
0
أخبار لبنان
05:57
تمركُز للجيش اللبنانيّ في شمالي بلدة الخيام (فيديو)
أخبار لبنان
05:57
تمركُز للجيش اللبنانيّ في شمالي بلدة الخيام (فيديو)
0
أخبار دولية
05:49
فيديو للشاب الأميركيّ ترافيس (Travis) الذي قال ناشطون إنّه الصحافيّ أوستن تايس
أخبار دولية
05:49
فيديو للشاب الأميركيّ ترافيس (Travis) الذي قال ناشطون إنّه الصحافيّ أوستن تايس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
05:24
معلومات للـLBCI: شاب الفيديو الذي انتشر ليس الصحافيّ أوستن تايس وهذه هُويته
أخبار دولية
05:24
معلومات للـLBCI: شاب الفيديو الذي انتشر ليس الصحافيّ أوستن تايس وهذه هُويته
2
أخبار دولية
06:09
الـLBCI داخل مقام السيدة زينب (فيديو)
أخبار دولية
06:09
الـLBCI داخل مقام السيدة زينب (فيديو)
3
خبر عاجل
05:10
نزار زكا للـLBCI: الفيديو الذي يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعيّ ويظهر فيه شاب يقال إنّه الصحافيّ أوستن تايس وصلنا منذ الصباح الباكر ودققنا فيه وتبيّن أنه ليس أوستن تايس ونحن في صدد التأكد ما إذا كان الشاب الذي يظهر فيه أميركيًّا
خبر عاجل
05:10
نزار زكا للـLBCI: الفيديو الذي يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعيّ ويظهر فيه شاب يقال إنّه الصحافيّ أوستن تايس وصلنا منذ الصباح الباكر ودققنا فيه وتبيّن أنه ليس أوستن تايس ونحن في صدد التأكد ما إذا كان الشاب الذي يظهر فيه أميركيًّا
4
أخبار دولية
05:05
جديد قضية العرس الذي تحول الى مأساة في العراق بسبب حريق خلّف 134 قتيلا... السجن لصاحب قاعة الأعراس
أخبار دولية
05:05
جديد قضية العرس الذي تحول الى مأساة في العراق بسبب حريق خلّف 134 قتيلا... السجن لصاحب قاعة الأعراس
5
أمن وقضاء
05:41
تعميم صورة المفقودتَين أمينة حكمت محمود وابنتها أنجيلينا شمعون حملايا
أمن وقضاء
05:41
تعميم صورة المفقودتَين أمينة حكمت محمود وابنتها أنجيلينا شمعون حملايا
6
خبر عاجل
11:41
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على مدينة بنت جبيل أدت إلى سقوط 3 شهداء فيما أدت الغارة على بيت ليف إلى سقوط شهيد
خبر عاجل
11:41
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على مدينة بنت جبيل أدت إلى سقوط 3 شهداء فيما أدت الغارة على بيت ليف إلى سقوط شهيد
7
أخبار لبنان
05:57
تمركُز للجيش اللبنانيّ في شمالي بلدة الخيام (فيديو)
أخبار لبنان
05:57
تمركُز للجيش اللبنانيّ في شمالي بلدة الخيام (فيديو)
8
أخبار دولية
05:49
فيديو للشاب الأميركيّ ترافيس (Travis) الذي قال ناشطون إنّه الصحافيّ أوستن تايس
أخبار دولية
05:49
فيديو للشاب الأميركيّ ترافيس (Travis) الذي قال ناشطون إنّه الصحافيّ أوستن تايس
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More