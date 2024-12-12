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فوج الهندسة في الجيش دخل بلدة الخيام وبدأ بازالة الركام وفتح الطرقات

أمن وقضاء
2024-12-12 | 08:39
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فوج الهندسة في الجيش دخل بلدة الخيام وبدأ بازالة الركام وفتح الطرقات
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فوج الهندسة في الجيش دخل بلدة الخيام وبدأ بازالة الركام وفتح الطرقات

دخل فوج الهندسة في الجيش اللبناني منذ قليل الى بلدة الخيام المؤلف من ثلاث جرافات، وبوب كات، عدد من ناقلات الجند من نوع هامفي وحوالي عشر سيارات اسعاف .
وبعد الكشف على المنطقة وخلوها من اي متفجرات أو قذائف غير منفجرة أو عبوات ناسفة، بدأ فوج الهندسة بازالة الركام وفتح الطرقات في النقاط الخمس التي حددت سلفاً  ضمن المرحلة الأولى من الانتشار بالتنسيق مع قوات " اليونيفيل". 
والنقاط الخمس هي كالتالي:  وطى الخيام ، الجلاحية، مثلث الحمام، الدردارة من جهة القليعة وباب ثنية لجهة برج الملوك.

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