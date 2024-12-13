الجيش يعمل على فتح الطريق الرئيسي المؤدي إلى بلدة الخيام - مرجعيون

تعمل وحدات من الجيش على فتح الطريق الرئيسي المؤدي إلى بلدة الخيام - مرجعيون والممتد من شمالها إلى جنوبها، من خلال إزالة الردم والذخائر غير المنفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي، كما تقوم بالانتشار داخل البلدة، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار… pic.twitter.com/hCRvDL98RM
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 13, 2024
تعمل وحدات من الجيش على فتح الطريق الرئيسي المؤدي إلى بلدة الخيام - مرجعيون والممتد من شمالها إلى جنوبها، من خلال إزالة الردم والذخائر غير المنفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي، كما تقوم بالانتشار داخل البلدة، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار… pic.twitter.com/hCRvDL98RM