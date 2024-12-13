وحدات الجيش تواصل العمل على فتح الطريق الرئيسي لبلدة الخيام - مرجعيون والانتشار داخلها

تواصل وحدات الجيش فتح الطريق الرئيسي لبلدة الخيام - مرجعيون والانتشار داخلها.



واعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، ان "وحدات من الجيش تعمل على فتح الطريق الرئيسي المؤدي إلى بلدة الخيام - مرجعيون والممتد من شمالها إلى جنوبها، من خلال إزالة الردم والذخائر غير المنفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي، كما تقوم بالانتشار داخل البلدة، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) وذلك ضمن خطة الانتشار في المنطقة".



وجددت قيادة الجيش "تأكيد خطورة اقتراب المواطنين من المنطقة، وأهمية التزامهم بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار".