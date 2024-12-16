تعميم صورة مفقودة غادرت منزلها في محلة برج أبو حيدر ولم تعد

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة فرح جواد الحاج (مواليد عام 1995، لبنانية)، التي غادرت بتاريخ 23-11-2024 منزلها الكائن في محلة برج أبو حيدر، ولم تعد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها الاتصال بمفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم 810170-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.