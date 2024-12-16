مصادر قضائية للـLBCI: المحامي العام الاستئنافي في بيروت اوقف رهن التحقيق سحر غدار وغنى غندور

كشفت مصادر قضائية للـLBCI ان "المحامي العام الاستئنافي في بيروت رجا حاموش اوقف رهن التحقيق 3 ناشطات من بينهن: سحر غدار وغنى غندور بعد رفضهن الامتثال الى اشارة القضاء بالتعهد بعدم التعرض بالشخصي للجهة المدعية عليهن وآخرين أي قناة الـMTV بجرائم الشتم والإهانة".وقالت المصادر ان "كل من سبق وامتثلوا في الدعوى نفسها وقعوا على تعهد واطلقوا بسند إقامة".