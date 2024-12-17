فاطمة ناصر الدّين غادرت ولم تعُد

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: فاطمة حسين ناصر الدين (مواليد عام 1995، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 24/09/2024 منزلها الكائن في محلة "كفردان"- بعلبك إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة شمسطار في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 330679-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.