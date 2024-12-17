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تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد بين جبيل وعمشيت بسبب تعبيد للحُفر
أمن وقضاء
2024-12-17 | 05:06
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تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد بين جبيل وعمشيت بسبب تعبيد للحُفر
ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال تعبيد للحفر على المسلك الشّرقي من الأوتوستراد بين مدينتي جبيل وعمشيت اعتبارًا من تاريخ 17/12/2024 ولغاية 21/12/2024، يوميًّا، اعتبارًا من السّاعة 08،00 ولغاية السّاعة 17،00.
ستؤدّي هذه الأعمال إلى تضييق المسلك المذكور أمام حركة المرور.
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