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قوى الأمن تعلن حاجتها لتطويع ضباط إختصاصيين من الذكور والإناث
أمن وقضاء
2024-12-18 | 05:51
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قوى الأمن تعلن حاجتها لتطويع ضباط إختصاصيين من الذكور والإناث
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حاجتها لتطويع ضباط اختصاصيين بطريقة المباراة، من بين المدنيين الذكور والإناث، ومن عسكريي الخدمة الفعلية الحاليين والسابقين في القوى المسلّحة (جيش- قوى أمن - أمن دولة - أمن عام - ضابطة جمركية)، في مجالات الطب، الصيدلة، الهندسة، والمعلوماتية.
وعلى الراغبين بالتّطوّع تقديم طلباتهم شخصيًا الى اللجنة المشكلة لهذه الغاية في مبنى قيادة وحدة شرطة بيروت، خلال أوقات الدوام الرسمي من كل يوم عمل عادي، اعتبارًا من تاريخ 2-1-2025 لغاية تاريخ 17-1-2025 ضمنًا.
وللاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة، زوروا الموقع الالكتروني العائد للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على الرابط التالي:
https://isf.gov.lb/ar/news/
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