الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
البقاع
5
o
الجنوب
14
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
البقاع
5
o
الجنوب
14
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مفرزة زحلة القضائيّة توقف شخصين سرقا من داخل منازل خلال فترة نزوح السّكّان
أمن وقضاء
2024-12-18 | 11:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مفرزة زحلة القضائيّة توقف شخصين سرقا من داخل منازل خلال فترة نزوح السّكّان
في إطار المُتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة وتوقيف مرتكبي الجرائم على أنواعها، ولا سيّما جرائم السّرقة من داخل المنازل التي كًثُرَت خلال فترة العدوان الإسرائيلي على لبنان نتيجة نزوح الأهالي إلى أماكن أكثر أمناً، كُثّفت الجهود بغية كشف الفاعلين وتوقيفهم. وبعد أن ادّعت إحدى المواطنات حول تعرّض منزلها في بلدة علي النهري/ حوش الغنم لسرقة محتوياته ومبالغ ماليّة، بواسطة الكسر والخلع، وبنتيجة التحريّات والاستقصاءات، اشتبهت مفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة بالمدعو م. ه. (من مواليد عام 1987، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة وسلب، وتعاطي مخدّرات، ومطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة.
وبتاريخ 09-12-2024، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من إلقاء القبض عليه في بلدة جديتا البقاعيّة
وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنه قام بسرقة المنزل المذكور، بالاشتراك مع المدعو ن. ز. (من مواليد عام 1990، لبناني) وهو، أيضاً، من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة وسلب، وتعاطي مخدّرات. وقد تبيّن أنّ الأخير قد أوقف بتاريخ 03-12-2024 أثناء قيامه بمحاولة سرقة سيّارة كانت مركونة في بلدة غزّة في البقاع.
وبالتّحقيق مع (ن. ز.)، اعترف بما نُسب إليه، وأنه اشترك مع (م. ه.) بمقايضة المسروقات بكميّة من المواد المخدّرة في بلدة حورتعلا من شخصٍ يجهلان هويّته
وأجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
القضائيّة
شخصين
منازل
السّكّان
التالي
الجيش الإسرائيلي: مواطنون إسرائيليون تمكنوا من عبور الحدود إلى لبنان وأقاموا خيامًا
جرائم المعلوماتية: الاستدعاءات نفسها لكن المستدعون جدد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-11-03
استغلا نزوح السكان في منطقة صور وجوارها وقاما بأعمال سرقة من داخل منازلهم...
أمن وقضاء
2024-11-03
استغلا نزوح السكان في منطقة صور وجوارها وقاما بأعمال سرقة من داخل منازلهم...
0
خبر عاجل
2024-10-13
الجيش الإسرائيلي: دبابة تابعة لنا كانت تحاول إجلاء جنود مصابين تراجعت عدة أمتار داخل موقع لليونيفيل في جنوب لبنان وغادرت الموقع فور توقف النيران ولم يشكّل نشاطنا أي خطر على قوات اليونيفيل خلال الواقعة
خبر عاجل
2024-10-13
الجيش الإسرائيلي: دبابة تابعة لنا كانت تحاول إجلاء جنود مصابين تراجعت عدة أمتار داخل موقع لليونيفيل في جنوب لبنان وغادرت الموقع فور توقف النيران ولم يشكّل نشاطنا أي خطر على قوات اليونيفيل خلال الواقعة
0
موضة وجمال
2024-12-17
لمظهر أنيق وساحر... اعتمدي هذه الإطلالات المميزة باللون الأحمر خلال فترة الأعياد
موضة وجمال
2024-12-17
لمظهر أنيق وساحر... اعتمدي هذه الإطلالات المميزة باللون الأحمر خلال فترة الأعياد
0
آخر الأخبار
2024-12-17
الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي أقدم على تجريف طرق وهدم منازل داخل الناقورة
آخر الأخبار
2024-12-17
الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي أقدم على تجريف طرق وهدم منازل داخل الناقورة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:51
قوى الأمن تعلن حاجتها لتطويع ضباط إختصاصيين من الذكور والإناث
أمن وقضاء
05:51
قوى الأمن تعلن حاجتها لتطويع ضباط إختصاصيين من الذكور والإناث
0
أخبار دولية
04:27
الجيش الإسرائيلي: مواطنون إسرائيليون تمكنوا من عبور الحدود إلى لبنان وأقاموا خيامًا
أخبار دولية
04:27
الجيش الإسرائيلي: مواطنون إسرائيليون تمكنوا من عبور الحدود إلى لبنان وأقاموا خيامًا
0
أمن وقضاء
2024-12-17
جرائم المعلوماتية: الاستدعاءات نفسها لكن المستدعون جدد
أمن وقضاء
2024-12-17
جرائم المعلوماتية: الاستدعاءات نفسها لكن المستدعون جدد
0
خبر عاجل
2024-12-17
قوى الأمن تحذّر من استخدام تطبيق مشبوه
خبر عاجل
2024-12-17
قوى الأمن تحذّر من استخدام تطبيق مشبوه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-12-15
رويترز: إسرائيل تقول إنها ستغلق سفارتها في دبلن بسبب "السياسات المتطرفة المناهضة لإسرائيل التي تنتهجها الحكومة الأيرلندية"
آخر الأخبار
2024-12-15
رويترز: إسرائيل تقول إنها ستغلق سفارتها في دبلن بسبب "السياسات المتطرفة المناهضة لإسرائيل التي تنتهجها الحكومة الأيرلندية"
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-17
رئاسة الجمهورية : الأسماء كثيرة ولا توافق حول أيّ منها
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-17
رئاسة الجمهورية : الأسماء كثيرة ولا توافق حول أيّ منها
0
آخر الأخبار
03:24
هبوط طائرة في مطار حلب الدولي قادمة من دمشق في أول رحلة طيران مدني منذ سقوط النظام في سوريا
آخر الأخبار
03:24
هبوط طائرة في مطار حلب الدولي قادمة من دمشق في أول رحلة طيران مدني منذ سقوط النظام في سوريا
0
أخبار لبنان
12:00
ميقاتي بعد لقائه اردوغان: نعول على الدور التركي الفاعل لتحييد لبنان عن صراعات المنطقة
أخبار لبنان
12:00
ميقاتي بعد لقائه اردوغان: نعول على الدور التركي الفاعل لتحييد لبنان عن صراعات المنطقة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مرور ١٠ سنوات على رحيل ضمير الرياضة اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مرور ١٠ سنوات على رحيل ضمير الرياضة اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس... بين التفاؤل والقلق من الثغرات
تقارير نشرة الاخبار
13:47
صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس... بين التفاؤل والقلق من الثغرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الـLBCI في القصير السورية المليئة بقصص التهجير والعودة: حزب الله كان هنا...
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الـLBCI في القصير السورية المليئة بقصص التهجير والعودة: حزب الله كان هنا...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنان يعترض على الخروقات الإسرئيلية ومستوطنون في مارون الراس
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنان يعترض على الخروقات الإسرئيلية ومستوطنون في مارون الراس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
القيادة السورية الجديدة تدخل السويداء والمرجعية الدرزية تدعو المجتمع الدولي الى مراقبة الوضع
تقارير نشرة الاخبار
13:30
القيادة السورية الجديدة تدخل السويداء والمرجعية الدرزية تدعو المجتمع الدولي الى مراقبة الوضع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الجولاني سيتحرك لاجل الموقوفين السوريين والمشايخ يفتحون ملف العفو العام
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الجولاني سيتحرك لاجل الموقوفين السوريين والمشايخ يفتحون ملف العفو العام
0
أخبار لبنان
13:04
نواب المعارضة من بكفيا: لرئيس يطبق إتفاق وقف إطلاق النار ما يحتم حصر السلاح بيد القوى الشرعية
أخبار لبنان
13:04
نواب المعارضة من بكفيا: لرئيس يطبق إتفاق وقف إطلاق النار ما يحتم حصر السلاح بيد القوى الشرعية
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:51
مقدمة النشرة المسائية 18-12-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:51
مقدمة النشرة المسائية 18-12-2024
0
أخبار لبنان
12:00
ميقاتي بعد لقائه اردوغان: نعول على الدور التركي الفاعل لتحييد لبنان عن صراعات المنطقة
أخبار لبنان
12:00
ميقاتي بعد لقائه اردوغان: نعول على الدور التركي الفاعل لتحييد لبنان عن صراعات المنطقة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:20
أدرعي: تدمير مقرّ قيادة لحزب الله تحت الأرض في جنوب لبنان
خبر عاجل
10:20
أدرعي: تدمير مقرّ قيادة لحزب الله تحت الأرض في جنوب لبنان
2
خبر عاجل
12:41
مصادر باسيل: "مش جنبلاط يلّي بيرشّح عن المسيحيين ! هيدا هنري حلو تاني…"
خبر عاجل
12:41
مصادر باسيل: "مش جنبلاط يلّي بيرشّح عن المسيحيين ! هيدا هنري حلو تاني…"
3
خبر عاجل
04:16
الجيش الإسرائيلي: مواطنون إسرائيليون عبروا الحدود إلى لبنان ونصبوا خيامًا في منطقة مارون الراس
خبر عاجل
04:16
الجيش الإسرائيلي: مواطنون إسرائيليون عبروا الحدود إلى لبنان ونصبوا خيامًا في منطقة مارون الراس
4
أخبار دولية
07:38
الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري للـLBCI: دروز سوريا هم جزء من الشعب العظيم ومشاريع التقسيم غير موجودة...
أخبار دولية
07:38
الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري للـLBCI: دروز سوريا هم جزء من الشعب العظيم ومشاريع التقسيم غير موجودة...
5
أخبار دولية
04:27
الجيش الإسرائيلي: مواطنون إسرائيليون تمكنوا من عبور الحدود إلى لبنان وأقاموا خيامًا
أخبار دولية
04:27
الجيش الإسرائيلي: مواطنون إسرائيليون تمكنوا من عبور الحدود إلى لبنان وأقاموا خيامًا
6
أخبار لبنان
11:44
كتلة اللقاء الديمقراطي تعلن تأييدها لانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية...
أخبار لبنان
11:44
كتلة اللقاء الديمقراطي تعلن تأييدها لانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية...
7
خبر عاجل
05:07
الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في سوريا للـLBCI عن اللقاء الدرزي الذي انعقد أمس في بيروت: نعلم أنه كعنوان توحيدي أينما كان اللقاء ينعقد للمصلحة التوحيدية وما نريده من تلك اللقاءات دعم موقف السويداء ونوجه التحية للذين اجتمعوا وذلك لاهتمامهم وحمل همومنا
خبر عاجل
05:07
الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في سوريا للـLBCI عن اللقاء الدرزي الذي انعقد أمس في بيروت: نعلم أنه كعنوان توحيدي أينما كان اللقاء ينعقد للمصلحة التوحيدية وما نريده من تلك اللقاءات دعم موقف السويداء ونوجه التحية للذين اجتمعوا وذلك لاهتمامهم وحمل همومنا
8
حال الطقس
01:22
الطقس مستقر في الأيام المقبلة... ومنخفض مرتقب في هذا التاريخ
حال الطقس
01:22
الطقس مستقر في الأيام المقبلة... ومنخفض مرتقب في هذا التاريخ
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More