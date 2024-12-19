الجيش دعا المواطنين إلى عدم الاقتراب من مناطق عمل وحداته العسكرية

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن "وحدات الجيش تواصل فتح الطرق ورفع الركام وإجراء مسح هندسي وتفجير الذخائر غير المنفجرة في المناطق، التي تعرضت للقصف بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، وذلك إفساحا في المجال لعودة الأهالي إلى منازلهم عند توافر الظروف الملائمة".



ودعت "المواطنين إلى عدم الاقتراب من مناطق عمل هذه الوحدات والإفادة عن أي جسم مشبوه لتسهيل مهماتها".