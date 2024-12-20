العثور على سيارة شاب مفقود من بلدة برعشيت مصابة بـ5 طلقات نارية

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأنه عثر اليوم على سيارة الشاب م. ش ( ٢٠ عاما)، من بلدة برعشيت في وادي الحجير، مصابة بـ5 طلقات نارية في مقدمتها.ويذكر أن ذوي الشاب قد ابلغوا عن فقدان الاتصال به يوم امس.