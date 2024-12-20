قوى الأمن: توقيف أفراد عصابة لسرقة الدراجات وسلب المواطنين أموالهم وهواتفهم الخليوية

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخليّ في مختلف المناطق اللبنانية للحد من عمليات السرقة وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة بقوة السلاح طالت دراجات آلية، كما سلب أموال وهواتف خليوية من حامليها في عدة مناطق من محافظة بيروت، أوقفت مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية معظم أفراد إحدى تلك العصابات، وهم كل من:



ح. ك. (من مواليد عام 2002، مكتوم القيد)



أ. ن. (من مواليد عام 2003، فلسطينيّ)



ح. ج. (من مواليد عام 2003، لبنانيّ)



ب. م. (من مواليد، عام ٢٠٠5 مكتوم القيد)



ع. ف. (من مواليد عام 2005، لبنانيّ)



أ. ع. (من مواليد عام 2007، سوريّ)، وضُبِطَ بحوزة الأخير كمية من حشيشة الكيف وأموال مزيّفة.



واعترفوا بقيامهم بعشرات عمليات السلب معظمها في مدينة بيروت وضواحيها، وفق بلاغ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة.



وأجري المقتضى القانونيّ بحقهم بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي أفراد هذه العصابات.