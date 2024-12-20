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الاحتلال الاسرائيلي يواصل انتهاكه للسيادة اللبنانية...خطف وتجريف وهدم
أمن وقضاء
2024-12-20 | 13:13
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الاحتلال الاسرائيلي يواصل انتهاكه للسيادة اللبنانية...خطف وتجريف وهدم
رغم مرور 23 يوماً على إعلان وقف النار، يواصل الاحتلال الاسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية.
ففي وادي الحجير الذي لم يسبق للجيش الاسرائيلي ان توغل فيه، اكدت مصادر امنية اختطاف المواطن مهدي شموط واطلاق النار على سيارته على يد العدو الاسرائيلي بعد ظهر يوم الخميس اثناء مروره في وادي الحجير باتجاه بلدته برعشيت. ومساء اليوم نفسه، اختطف عاملان لبنانيان داخل الياتهما هما علي ناصر يونس وفؤاد حبيب قطايا اثناء توجههما عبر وادي الحجير الى ورشة الومينيوم في شقرا وقد شوهد البيك اب متجها نحو بلدة بني حيان.
وفي بني حيان، واصلت قوات الاحتلال عمليات التجريف والهدم طالت منازل البلدة وطرقاتها.
كذلك، طالت أعمال التفجير بلدة مارون الراس في قضاء بنت جبيل حيث شوهدت أعمدة الدخان من مناطق بعيدة.
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