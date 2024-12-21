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الجيش يتسلم موقع حشمش من مسلحي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة (فيديوهات)
أمن وقضاء
2024-12-21 | 05:28
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الجيش يتسلم موقع حشمش من مسلحي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة (فيديوهات)
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الجيش يتسلم موقع حشمش من مسلحي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة (فيديوهات)
علمت الـLBCI أن الجيش اللبناني تسلم موقع حشمش الواقع بين قوسايا ودير الغزال في البقاع الأوسط من مسلحي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة.
وقد رفع الجيش اللبناني العلم اللبناني وعلم الجيش على موقع حشمش بعدما تسلّمه.
وكان الجيش قد تسلم في الساعات الماضية في البقاع الغربي موقع السلطان يعقوب من القيادة العامة ومعسكر حلوة من فتح الإنتفاضة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الجيش
موقع حشمش
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
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