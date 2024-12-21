الجيش اللبنانيّ تسلُّم مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية

تسلم الجيش مركزَي السلطان يعقوب – البقاع الغربيّ وحشمش بين بلدتَي قوسايا ودير الغزال – البقاع الأوسط التابعَين سابقًا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة.

كما تسلم، وفق بيانه، معسكر حلوة - راشيا التابع سابقًا لتنظيم فتح الانتفاضة.

وصادر الجيش كميات من الأسلحة والذخائر، إضافة إلى أعتدة عسكرية.

ويتابع الجيش تسلُّم مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، ضمن إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق.