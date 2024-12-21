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قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
أمن وقضاء
2024-12-21 | 07:10
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قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة
عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: ساره عباس الفوعاني (من مواليد عام 2010، لبنانية) التي غادرت منزل ذويها في مدينة بعلبك - حي المسلخ حوالي الساعة 16,00 من تاريخ 19-12-2024 إلى جهة مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه.
لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر بعلبك في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 370800 -08 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
قوى الأمن
مفقودة
ساره عباس الفوعاني
الجيش اللبنانيّ تسلُّم مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية
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