بعدما حاول صدم وقتل عنصر في قوى الأمن... توقيف المجرم خليل احمد سبليني

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، "توقيف المجرم الذي تعمّد بعد ظهر اليوم صدم ومحاولة قتل أحد عناصر مفرزة سير وسط بيروت في أثناء تأديته مهامّه، وفرّ هاربًا، وذلك من قبل شعبة المعلومات ويدعى: - خليل أحمد سبليني، والدته مريم صفيّ الدين (مواليد 2005 لبناني) رقم السجل 58 الناقورة".وأجري المقتضى القانوني بحقّه بناء على إشارة القضاء المختصّ.