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إشكال مع عناصر أمن حماية السفارة السعودية في بيروت... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
2024-12-22 | 02:44
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إشكال مع عناصر أمن حماية السفارة السعودية في بيروت... إليكم تفاصيل ما حصل
تعرّض عناصر قوى الأمن الداخلي المولجون حراسة السفارة السعودية في منطقة رأس بيروت، لتهجّم من ثلاثة شبّان كانوا على متن سيارة فورد ماستينغ بيضاء اللون، بعد أن اشتبه بها عناصر الحراسة كونها من دون لوحات وزجاجها حاجب الرؤية، فطلب منهم أحد العناصر أوراقهم الثبوتية وأوراق السيارة، الاّ أن الأشخاص الثلاثة ترجّلوا من السيارة وعمدوا على شتم عناصر الحراس والتدافع معهم، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
وبعد تسليم المعتدين الى فصيلة قوى الأمن وتنظيم محاضر ضبط بمخالفات السيارة، تم إعلام النيابة العامة العسكرية بما جرى فأمر مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجّار بفتح تحقيق فوري وإحضار الأشخاص المعتدين الى التحقيق واستدعاء عناصر الحراسة الذين تعرّضوا للاعتداء لكشف كلّ ملابساته.
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