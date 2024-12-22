الجيش يتسلم مركزًا سابقًا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة

استكمالًا لعملية تسلم الجيش مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، تسلمت وحدة من الجيش في بلدة كفرزبد - زحلة مركز جبيلة عين البيضا التابع سابقًا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.وتأتي هذه المهمات ضمن إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق.