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للمرّة الثانية بعد وقف النار..ميقاتي وقائد الجيش في الجنوب
أمن وقضاء
2024-12-23 | 02:13
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للمرّة الثانية بعد وقف النار..ميقاتي وقائد الجيش في الجنوب
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للمرّة الثانية بعد وقف النار..ميقاتي وقائد الجيش في الجنوب
أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من ثكنة الجيش في مرجعيون، المحطة الاولى في جولته الجنوبية ان " لا بد يداية من توجيه التحية لارواح شهداء الجيش الذين سقطوا دفاعا عن الارض."
وقال "اتطلع في وجوهكم واشعر بالفخر لانني اشعر بمعنوياتكم العالية واصراركم على الدفاع عن الارض رغم كل الصعوبات، وسنعقد اجتماعا مع اللجنة التي تشرف على وقف اطلاق النار و امامنا مهام كثيرة ابرزها انسحاب العدو من كل الاراضي التي توغل فيها خلال عدوانه الاخير، وعندها سيقوم الجيش بمهامه كاملة."
واضاف "الجيش لم يتقاعس يوما عن مهماته ونحن امام امتحان صعب وسيثبت الجيش انه قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه وانا على ثقة كاملة بهذا الامر، والجيش اثبت على الدوام انه يمثل وحدة هذا الوطن ويقوم بواجباته ،وجميع اللبنانيين الى جانب الجيش ويدعمونه، حماكم الله وحمى هذا الوطن."
قائد الجيش
وفي كلمته حيا قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيس الحكومة شاكرا له دعمه الكامل للجيش.
وقال "على الرغم من الامكانات الضئيلة بقي الجيش صامدا في مراكزه وحافظ على المدنيين. وسنكمل مهمتنا لاننا مؤمنون بما نقوم به."
أخبار لبنان
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الثانية
النار..ميقاتي
وقائد
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