المجلس الدستوريّ علّق القانون 328 المتعلق بالمهل القضائية والعقدية إلى حين البت به

علقت الهيئة العامة للمجلس الدستوريّ التي التأمت في جلسة في مقر المجلس في الحدت، القانون 328 المتعلق بتعليق المهل القضائية والعقدية الى حين البت به.