الحجار ختم التحقيقات مع الموقوف خليل سبليني

ختم مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار التحقيقات، التي جرت تحت إشرافه لدى شعبة المعلومات مع الموقوف خليل سبليني الذي صدم شرطي السير في وسط بيروت.



ولفت القاضي الحجار إلى إيداعه محضر التحقيق مع الموقوف وبحجز السيارة التي كان يقودها، على أن يُصار الى الادعاء عليه أمام قاضي التحقيق العسكري، بعد ورود الملف إلى النيابة العامة العسكرية.







