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اليكم موعد الإختبار الرياضي للمرشحين عن صفة ضباط إختصاصيين في الامن العام
أمن وقضاء
2024-12-24 | 06:31
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اليكم موعد الإختبار الرياضي للمرشحين عن صفة ضباط إختصاصيين في الامن العام
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
"تعلن المديرية العامة للأمن العام عن موعد الإختبار الرياضي للمرشحين الذين تقدموا بطلبات للتطوع بصفة ضباط إختصاصيين في الأمن العام الذين نجحوا في الإختبار النفسي وفقاً لما يلي :
-المرشحون الإناث : نهار الخميس الواقع فيه 26/12/2024 .
-المرشحون الذكور : نهار الجمعة الواقع فيه 27/12/2024 .
وذلك في المدينة الرياضية – بيروت في تمام الساعة 6.00 صباحاً .
كما يخضع الناجحون في الاختبار الرياضي للإختبار الطبي، وفقاً لما يلي :
-المرشحون الإناث : نهار الجمعة الواقع فيه 27/12/2024 .
-المرشحون الذكور : نهار السبت الواقع فيه 28/12/2024 .
وذلك في دائرة الشؤون الصحية-شعبة المختبر، في المبنى رقم 4، الساعة السادسة صباحًا".
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