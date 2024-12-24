الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وثائقي 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اليكم موعد الإختبار الرياضي للمرشحين عن صفة ضباط إختصاصيين في الامن العام

أمن وقضاء
2024-12-24 | 06:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اليكم موعد الإختبار الرياضي للمرشحين عن صفة ضباط إختصاصيين في الامن العام
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
اليكم موعد الإختبار الرياضي للمرشحين عن صفة ضباط إختصاصيين في الامن العام

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
"تعلن المديرية العامة للأمن العام عن موعد الإختبار الرياضي للمرشحين الذين تقدموا بطلبات للتطوع بصفة ضباط إختصاصيين في الأمن العام الذين نجحوا في الإختبار النفسي وفقاً لما يلي :
-المرشحون الإناث : نهار الخميس الواقع فيه 26/12/2024 .
-المرشحون الذكور : نهار الجمعة الواقع فيه 27/12/2024 .
وذلك في المدينة الرياضية – بيروت في تمام الساعة 6.00 صباحاً .
كما يخضع الناجحون في الاختبار الرياضي للإختبار الطبي، وفقاً لما يلي :
-المرشحون الإناث : نهار الجمعة الواقع فيه 27/12/2024 .
-المرشحون الذكور : نهار السبت الواقع فيه 28/12/2024 .
وذلك في دائرة الشؤون الصحية-شعبة المختبر، في المبنى رقم 4، الساعة السادسة صباحًا".

 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الإختبار

الرياضي

للمرشحين

إختصاصيين

الامن

العام

LBCI التالي
توقيف مهرّب وسوريين دخلوا لبنان خلسة
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في جرد الطيبة – بعلبك ما بين الساعة 12.00 والساعة 16.00
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-12-20

حجار للـLBCI:كل ولد سوري غير مسجّل بإمكانه العبور من لبنان الى سوريا عبر الامن العام اللبناني وسط غياب ايضا الامن العام السوري ويمكن تسوية اوضاعه في سوريا وتسجيل الولد

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-20

حجار للـLBCI: الأمن العام لا "يختّم منع الدخول" وإننا نشرح الوضع بالتفاصيل في المخيمات للاجئين وما يحاول الامن العام القيام به عبر الاجراءات هو تخفيف نسبة الدخول العشوائي للسوريين الى لبنان

LBCI
أمن وقضاء
2024-12-18

قوى الأمن تعلن حاجتها لتطويع ضباط إختصاصيين من الذكور والإناث

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-16

ضو للـLBCI: نريد رئيسا ذات نهج صارم وانضباط كبير وقائد الجيش من المفضلين لتأدية الدور الامني المطلوب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:16

توقيف مهرّب وسوريين دخلوا لبنان خلسة

LBCI
أمن وقضاء
04:28

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في جرد الطيبة – بعلبك ما بين الساعة 12.00 والساعة 16.00

LBCI
أخبار لبنان
04:02

موظفو مستشفى الحريري اعتصموا وأقفلوا باب الطوارئ

LBCI
أمن وقضاء
02:55

رسائل احتيالية عبر واتساب تعرض تأمين فرص عمل عن بعد... اليكم كيف تتتم العمليّة الاحتياليّة وسرقة اموالكم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
11:35

وزير الاقتصاد بحث والسفير التركي في تعزيز التعاون

LBCI
اقتصاد
07:04

سفير قطر بحث مع الهيئات الإقتصادية في سبل تنمية العلاقات وتشديد على انتخاب رئيس في 9 كانون الثاني

LBCI
صحف اليوم
00:14

تحرُّك أميركي متوقع باتجاه الرئيس بري للاتفاق على هوية المرشح (الانباء الكويتية)

LBCI
آخر الأخبار
15:19

كارلوس غصن: لست مهتما بالسياسة ولن أترشح لرئاسة الجمهورية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:46

اجواء عيد الميلاد في قرى جنوبية عدّة

LBCI
أخبار دولية
05:26

منظمة Hostage Aid: الصحافي أوستن تايس على قيد الحياة

LBCI
أخبار لبنان
03:34

فليتشر للـ LBCI: لم أتوقف أبدًا عن الإيمان بلبنان وسأبذل كل ما في وسعي لدخوله مرحلة جديدة

LBCI
أخبار لبنان
03:30

الراعي في رسالة الميلاد: للعودة الى ثقافة الحياد الإيجابي... وما من مبرر للفراغ الرئاسي سوى عدم الثقة بالنفس لدى النواب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ترامب يلوح بعودة النفوذ الأميركيّ إلى قناة بنما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

اسرائيل تناقش خطواتٍ عسكرية تصعيدية باتجاه اليمن وايران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الجيش يتسلم معكسر الجبهة الشعبية الفلسطينية في قوسايا... والعين على أنفاق الناعمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

حادثة البايجر المفخخ على لسان عميلين سابقين في الموساد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

من الخيام المنكوبة تأكيد على التزام لبنان بالـ١٧٠١ ومطالبة بوقف اسرائيل عند حدها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
17:01

"فيديو راغب علامة عن "السيد" حقيقي أم بالذكاء الاصطناعي؟"... خبير يكشف الإجابة بـ"الدليل القاطع" (فيديو)

LBCI
فنّ
16:16

بلبلة حول "اتصال مسرب" بين عبدالله بالخير وراغب علامة... والأخير ينفي ويؤكد: سألاحق الموضوع قضائيا!

LBCI
منوعات
17:19

بعد "الاتصال المسرب" ونفي راغب علامة... اقتحام وتحطيم لمدرسة يملكها الأخير في حارة حريك (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:41

مصادر في حزب الله لـ "الشرق الأوسط": حدَّدنا مكاناً لدفن نصر الله

LBCI
خبر عاجل
07:11

اردوغان يلتقي وليد جنبلاط في أنقرة (صوَر)

LBCI
خبر عاجل
09:54

التحكم المروري: انقلاب بيك آب على أوتوستراد البترون باتجاه بيروت تسبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير أميون

LBCI
أخبار لبنان
03:34

فليتشر للـ LBCI: لم أتوقف أبدًا عن الإيمان بلبنان وسأبذل كل ما في وسعي لدخوله مرحلة جديدة

LBCI
أخبار دولية
01:26

مئات المسيحيين السوريين يتظاهرون في دمشق بعد إحراق شجرة خاصة بعيد الميلاد قرب حماه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More