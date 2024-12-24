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توقيف مهرّب وسوريين دخلوا لبنان خلسة
أمن وقضاء
2024-12-24 | 07:16
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توقيف مهرّب وسوريين دخلوا لبنان خلسة
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية من والى الداخل اللبناني، أعطيت الأوامر لتكثيف عمليات المراقبة على المسالك التي تنشط فيها هذه العمليات لتوقيف المتورطين بها.
بتاريخ 18-12-2024، ونتيجة عمليات المراقبة التي قامت بها دوريات شعبة المعلومات اشتبهت إحداها بفان للركاب نوع “تويوتا” لون فضي في محلة مفرق برقايل حيث تم ضبطه وألقي القبض على سائقه، وهو يدعى:ع. ا. (المهرّب، مواليد عام 1985، لبناني).
كما أوقفت على متن الفان /19/ شخصاً من الجنسيّة السّوريّة بجرم الدّخول خلسةً الى الأراضي اللبنانية، وضبطت هاتف المهرّب.
سُلم جميع الموقوفين والآليّة إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم بناءً على إشارة القضاء المختص.
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