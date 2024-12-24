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ميقاتي يرأس اجتماعا للجنة التقنية لمراقبة وقف اطلاق النار في السرايا

أمن وقضاء
2024-12-24 | 08:44
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ميقاتي يرأس اجتماعا للجنة التقنية لمراقبة وقف اطلاق النار في السرايا
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ميقاتي يرأس اجتماعا للجنة التقنية لمراقبة وقف اطلاق النار في السرايا

 يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الاثناء في السرايا اجتماعا يضم قائد الجيش العماد جوزيف واللجنة التقنية لمراقبة وقف اطلاق النار في الجنوب، وضمت رئيس اللجنة الجنرال الاميركي  جاسبر جيفرز والاعضاء  الجنرال الفرنسي غيوم بونشان، قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش العميد الركن إدغار لاوندس وقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ارالدو لاثارو.

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