الأولى بعد وقف اطلاق النار.. غارة اسرائيلية على منزل في البقاع

شن الطيران الحربي الاسرائيلي عند الساعة الثالثة فجراً، غارة على منزل في سهل طاريا غربي بعلبك في البقاع، فيما لم يسجل وقوع اصابات.



ويذكر انها الغارة الاولى على البقاع التي تسجل بعد وقف اطلاق النار.