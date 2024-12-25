استشهاد عنصرين من الدفاع المدني وفوج الاطفاء أثناء محاولة اخماد الحريق في طرابلس

استشهد عنصر من الدفاع المدني وآخر من فوج الاطفاء، اثر انهيار مبنى الزيلع في الميناء - طرابلس ليل أمس، بعد محاولات طويلة لاخماد النيران التي اشتعلت في مخزن ارضي بداخله.



وفي السياق، صدر عن جهاز الطوارئ والإغاثة التابع لجمعية الإسعاف اللبنانية البيان الاتي: "على اثر انهيار مبنى الزيلع في مدينة الميناء، عملت فرق الإسعاف وفرق البحث والإنقاذ من مدينة طرابلس والقلمون، بالتعاون مع الدفاع المدني والأجهزة الإسعافية الأخرى لساعات طويلة، حيث تم نقل 18 إصابة موزعة على النحو التالي:



-5 إصابات إلى مستشفى دار الشفاء.



-إصابة واحدة إلى مستشفى المنلا.



-إصابتان إلى المستشفى الإسلامي.



-إصابة واحدة إلى مستشفى النيني.



-8 إصابات تم إسعافها ميدانيًا.