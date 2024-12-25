إنفجار في مخيم الرشيدية...

إنفجر جزء من صاروخ من مخلفات الحرب في مخيم الرشيدية جنوب صور، ما أدى الى استشهاد شخص من آل قاسم وإصابة طفليه بجروح، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وقد عملت فرق الإسعاف على نقلهم الى أحد مستشفيات صور.