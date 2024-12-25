غادر مكان إقامته ولم يَعُد... وقوى الأمن تعمّم صورته

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: محمد عبد الواحد الحداد (من مواليد عام 2000، لبناني)، الذي غادر، بتاريخ 23-12-2024، مكان إقامته الكائن في محلة باب الرمل إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة باب الرمل في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 244949- 70، للإدلاء بما لديهم من معلومات.