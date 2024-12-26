قوى الأمن تعمم صورة موقوف بجرائم نصب واحتيال... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟ (صورة)

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناء على إشارة القضاء المُختصّ، صورة الموقوف



- ب. ج. (مواليد عام 1983، لبناني)



من أصحاب السّوابق، ومطلوب للقضاء بجرائم نصب واحتيال، وانتحال صفة طبيب، وسرقة، وضرب وإيذاء.