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الجيش: تحذير المواطنين من الاقتراب من المراكز السابقة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

أمن وقضاء
2024-12-26 | 07:20
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الجيش: تحذير المواطنين من الاقتراب من المراكز السابقة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
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الجيش: تحذير المواطنين من الاقتراب من المراكز السابقة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

تُواصل الوحدات العسكرية المختصة إجراء المسح الهندسيّ لمراكز كانت تشغلها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة ومحيطها، ومعالجة الذخائر غير المنفجرة التي تمثّل تهديدًا كبيرًا للمواطنين.

في هذا السياق، تُحذّر قيادة الجيش المواطنين من الاقتراب من أملاكهم الواقعة ضمن هذه المراكز ومحيطها حفاظًا على سلامتهم، وذلك لوجود حقول ألغام وذخائر غير منفجرة وأجسام مشبوهة قربها.

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