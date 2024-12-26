قوى الأمن تعمم صورة أحمد الكفري: غادر ولم يعُد... هل من يعرف عنه شيئًا؟

صدر عـن المديريّـة العامـّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبة العلاقات العامّـة البلاغ التّالي:



تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود:



– أحمد مصطفى الكفري (مواليد عام 1960، لبناني)



الذي غادر مكان إقامته الكائن في محلة طريق الجديدة- شارع اليرموك منذ حوالى شهرين إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه. علمًا أنّه يعاني أحيانا، من فقدان للذاكرة.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أيّة معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 856811/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.