الجيش: توقيف مواطن في منطقة الفنار - المتن لارتكابه جرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة الفنار - المتن المواطن (ح.ز.) لارتكابه جرائم نقل أسلحة حربية والاتجار بها، وتعاطي المخدرات وترويجها، وإطلاق النار. وضُبط في حوزته سلاح حربي.



وبحسب البيان، فقد ‏سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.