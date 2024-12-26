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تطوّر في قضية دهس عنصر قوى الأمن في وسط بيروت...

أمن وقضاء
2024-12-26 | 15:32
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تطوّر في قضية دهس عنصر قوى الأمن في وسط بيروت...
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تطوّر في قضية دهس عنصر قوى الأمن في وسط بيروت...

ادعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، على الشاب خليل سبليني، الموقوف في نظارة قصر العدل في بيروت، بحادثة دهس عنصر قوى الأمن الداخلي في وسط بيروت.

ونسب القاضي الحجار في ورقة الطلب التي أعدها اليوم إلى سبليني، أنه "أقدم قصدا في 21 كانون الأول الحالي في شارع أحمد شوقي، على محاولة قتل المؤهل في قوى الأمن الداخلي جورج أنطون أبو جودة، من عناصر مفرزة سير بيروت، أثناء قيامه بعمله، عبر رفض طلبه منه التوقف على جانب الطريق وصدمه والانطلاق بسرعة في سيارته من نوع مرسيدس، مما أدى إلى سحب المؤهل أبو جودة إلى سقف السيارة لمسافة قبل سقوطه على الأرض، بفعل استمرار المدعى عليه بالمناورة في سيارته، مما أدى إلى إصابة المؤهل أبو جودة بإصابات جسدية استدعت نقله إلى مستشفى الجامعة الأميركية لتلقي العلاج، وإلى حصول أضرار في عتاده العسكري".

واعتبر القاضي الحجار في ادعائه أن "أفعال المدعى عليه تنطبق على المادة ٥٤٩ الفقرة الخامسة من قانون العقوبات، معطوفة على المادة ٢٠١ من والمادة ٧٣٣ عقوبات و٣٤٤ من القانون رقم ٢٤٣/٢٠١٢". 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

دهس

قوى الأمن

بيروت

هاني حلمي الحجار

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