القاضي الحجار يدعي على الموقوف سبليني ويسند إليه تهمة "محاولة قتل"

ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار على الموقوف خليل سبليني بتهمة دهس شرطي سير في منطقة وسط بيروت.



وأسند إلى سبليني تهمة "محاولة قتل العسكري جورج أبو جودة أثناء قيامه بواجبه"، وذلك استنادًا إلى المادة 549 فقرتها الخامسة معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات.



ويصنف هذا الفعل كجريمة محاولة قتل عمد، حيث تصل عقوبتها القصوى إلى السجن المؤبد.



وأحال القاضي الحجار الملف إلى قاضي التحقيق العسكري لاستجواب الموقوف وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه.