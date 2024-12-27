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أرديل: المدنيون يجب أن يتمتعوا بالحماية ونرفض أي أعمال تؤذيهم
أمن وقضاء
2024-12-27 | 03:40
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أرديل: المدنيون يجب أن يتمتعوا بالحماية ونرفض أي أعمال تؤذيهم
أوضحت نائبة مدير المكتب الاعلامي لـ"اليونيفيل" كانديس ارديل ان "اليونيفيل تلقت طلبًا صباح يوم أمس من الجيش الإسرائيلي بإجلاء مدني مصاب من منطقة قريبة من بلدة طلوسة في جنوب لبنان".
وأشارت في حديث لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" إلى أنه "بعد فترة وجيزة، توجه جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل برفقة الصليب الأحمر اللبناني لإجلاء المدني، وهو موظف لدى أحد الموردين لليونيفيل كان في طريقه إلى العمل في قاعدة لليونيفيل، وتم نقله إلى مستشفى تبنين".
وذكرت كل الأطراف بأن "المدنيين يجب أن يتمتعوا بالحماية في كل الأوقات، وأن أي أعمال تؤدي إلى إيذائهم غير مقبولة".
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