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محرك أساسي لعمليات تهريب الأسلحة بين سوريا ولبنان عبر معابر غير شرعيّة في قبضة أمن الدولة

أمن وقضاء
2024-12-27 | 05:38
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محرك أساسي لعمليات تهريب الأسلحة بين سوريا ولبنان عبر معابر غير شرعيّة في قبضة أمن الدولة
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محرك أساسي لعمليات تهريب الأسلحة بين سوريا ولبنان عبر معابر غير شرعيّة في قبضة أمن الدولة

بعد رصده ومتابعته منذ مدّة، تمكّنت فجر الجمعة 27 كانون الأوّل 2024، دوريّة من مديريّة عكّار الإقليميّة في أمن الدولة – مكتب القبيّات، من توقيف (م.ح.) الذي يُعتبر محرّكاً أساسيّاً لعمليّات تهريب الأسلحة بين سوريا ولبنان عبر معابر غير شرعيّة في الحدود الشماليّة للبنان.

وبعد تفتيش منزله حيث تم توقيفه، عثر عناصر أمن الدولة على 25 بندقيّة كلاشينكوف وبندقيّة PKS، بالإضافة إلى بعض الذخائر التي تمّت مصادرتها، ويجري التحقيق معه تحت إشراف القضاء المختصّ.

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