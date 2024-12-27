وفاة مواطنة في منزلها في يارون

عثر فريق من الصليب الأحمر اللبناني و"اليونيفيل "على المواطنة ن. غ. متوفاة في منزلها في بلدة يارون، ورجحت المعطيات الأولية بأن سبب الوفاة سكتة قلبية.



وكانت غ. (75 عامًا) قد رفضت المغادرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي قبل أكثر من عام. وعند وقف إطلاق النار، كانت لا تزال على قيد الحياة.