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بعد توقيفهما في المطار... الامن العام يواصل التحقيقات مع زوجة دريد رفعت الأسد وابنتها

يواصل الأمن العام التحقيقات مع رشا خزيم زوجة دريد رفعت الأسد وابنتها شمس اللتين أوقفتا في مطار رفيق الحريري الدولي لدى محاولتهما مغادرة البلاد بجوازي سفر سوريين مزوَّرين.



وتجري التحقيقات بإشراف القضاء اللبناني وبناء على إدعاء النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.