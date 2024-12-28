احباط محاولة إدخال هواتف خلوية إلى سجن حلبا

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 19-12-2024، تمكّنت عناصر التّفتيشات / سجن حلبا في وحدة الدرك الاقليمي، وخلال عمليّة تفتيش دقيقة، من ضبط ثلاثة أجهزة خلوية مخبأة بطريقة احترافية في داخل علبة تحتوي على وجبة طعام، حاول المدعو: ن. ذ. (من مواليد عام 1997، فلسطيني) تهريبها إلى داخل السّجن، وذلك بالتخطيط والاتّفاق مع السّجينَين:



- هـ. ع. (من مواليد عام 1987، لبناني)

- ب. ط. (من مواليد عام 1991، لبناني).



وقد تمّ توقيف (ن. ذ.) المذكور، وضُبِطَت الهواتف الخلويّة، وأجري المقتضى القانوني بحق السجينَين، عملاً بإشارة القضاء المختص.