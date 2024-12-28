سائق سيارة أجرة يسرق حقيبة أحد الركاب... ومفرزة بيروت القضائية توقفه

ادّعى أحد المواطنين بتاريخ 26-11-2024، ضدّ سائق سيارة أجرة، مجهول الهويّة، بجرم سرقة حقيبة السفر التي كانت بحوزته عندما استقل وزوجته سيارة الأجرة للهروب من مدينة بيروت، إبان العدوان الإسرائيلي، وتحتوي على مبالغ مالية ومصاغ ذهبي، مقدراً قيمة المسروقات بمائتي ألف دولار أميركي.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة، بالتنسيق مع المجموعة الخاصة في هذه الوحدة، تمّ توقيف السائق (ع. خ.) وقد ضُبِطَ معه سيارة نوع مرسيدس ومبلغ ألفي دولار أميركي وجهاز خلوي نوع IPhone، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبالتحقيق معه، اعترف بالاستيلاء على الحقيبة وسرقة محتوياتها وأنه اشترى السيارة والجهاز الخلوي المضبوطَين معه بجزء من المبلغ المسروق، وخَسِرَ قسمًا كبيراً من المبلغ في ألعاب القِمار.



ومن خلال التوسع بالتحقيق مع أكثر من عشرة أشخاص مقرّبين من المدّعى عليه، جرى ضبط سيارتَين من نوع مرسيدس C300 صنع ٢٠١٦ و BMW X6 صنع ٢٠١١ ومبلغ سبعة وعشرين ألف دولار أميركي، ومصاغ ذهبي، وثلاثة أجهزة خلويّة، وفرش منزل كامل.



وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد تمّ تسليم المضبوطات كافة إلى المدّعي، وأودع الموقوف القضاء المختص، عملاً بإشارته.