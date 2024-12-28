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إطلاق النار باتجاه صيادين توجهوا إلى ميناء الناقورة لإخراج مراكبهم وإجبارهم على الإنسحاب
أمن وقضاء
2024-12-28 | 09:55
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إطلاق النار باتجاه صيادين توجهوا إلى ميناء الناقورة لإخراج مراكبهم وإجبارهم على الإنسحاب
اقدم جنود إسرائيليين على تخريب وسرقة محتويات ميناء الصيادين في الناقورة في القطاع الغربي.
وكان عدد من الصيادين قد توجهوا اليوم الى الميناء لإخراج مراكبهم وأغراضهم بالتنسيق مع قوات "اليونيفيل"، لكن قبل انتهاء المهلة المعطاة لهم، بدأ الجنود الاسرائيليين بإطلاق النار باتجاه الميناء، ما أجبرهم على الانسحاب.
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