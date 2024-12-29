الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في قوسايا - زحلة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 29 / 12 /2024، ما بين الساعة 13.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة – مرجعيون وفي بلدة قوسايا - زحلة".